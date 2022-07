Remy Cointreau flambe, Jefferies passe à l'offensive

(Boursier.com) — Remy Cointreau se distingue à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 4,7% à 174,6 euros. Il faut dire que pour la première fois en plus d'une décennie de couverture du titre, Jefferies est passé à l''achat' sur la valeur tout en ajustant sa cible de 195 à 200 euros. L'analyste explique que le groupe est "l'une des histoires de croissance à long terme les plus attrayantes" dans les 'boissons européennes', bénéficiant de barrières élevées à l'entrée et des tendances de 'premiumisation'. Il juge également la société bien placée pour faire face aux pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les produits de base, avec 90% des bénéfices provenant des 'alcools bruns'. Enfin, la réouverture de la Chine devrait apporter un vent favorable alors que la valorisation semble représenter un point d'entrée attrayant avec des actions inférieures à leur moyenne sur 10 ans en matière de PE.