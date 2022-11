Remy Cointreau fait part d'un excellent premier semestre, objectifs confirmés

(Boursier.com) — Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 867,1 millions d'euros au premier semestre 2022-23, en progression de +21,1% en organique1 (soit +54,6% par rapport à 2019-20). Cette performance traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+11,4%), en ligne avec la stratégie de valeur du Groupe, et une hausse des volumes (+9,7%).

Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 319,3 millions d'euros, en progression de +27,2% en organique et de +50,0% en publié. Il a plus que doublé par rapport à 2019-20. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de +1,7 point en organique à 36,8% (+3,8 points en publié).

Objectifs annuels confirmés

Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau est confiant pour l'année 2022-23.

Le Groupe réaffirme sa volonté de continuer de gagner des parts de marché en valeur au sein du secteur des spiritueux d'exception. Il anticipe une nouvelle année de forte croissance en organique, intégrant notamment une normalisation des tendances de consommation au second semestre, après deux années de croissance exceptionnelle. En effet, dans un contexte marqué par le retour " à la normale " des conditions de vie dans la plupart des régions, le Groupe estime que le niveau de consommation globale devrait se normaliser à partir du second semestre à un niveau qui demeurera très supérieur à celui qui prévalait en 2019/20. Par ailleurs, le rythme de croissance devrait être tempéré par des effets de base de comparaison importants.

Le Groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie, centrée sur le développement de ses marques à moyen terme et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication, notamment au second semestre.

En conséquence, l'amélioration organique de la Marge Opérationnelle Courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et, par un strict contrôle de ses coûts de structure.

Compte tenu des effets de phasage attendus sur l'évolution du chiffre d'affaires et des dépenses en marketing et communication, l'amélioration organique de la Marge Opérationnelle Courante sera essentiellement portée par le 1er semestre.

Le Groupe prévoit pour l'année un effet favorable de ses devises sur :

le chiffre d'affaires : entre 110 ME et 120 ME

le Résultat Opérationnel Courant : entre 55 ME et 60 ME

Eric Vallat, Directeur général de Rémy Cointreau, commente : "Rémy Cointreau a enregistré d'excellents résultats et réalisé de solides progrès sur ses priorités stratégiques. Dans un environnement qui demeure difficile et exigeant, nous avons le privilège d'être en avance sur notre plan stratégique. Ceci nous permet de garder le cap en continuant d'investir dans nos marques pour développer leur attractivité, leur notoriété et préparer la croissance de demain. Fort de ces résultats, nous confirmons nos objectifs annuels qui intégreront, au second semestre, une normalisation de la consommation inhérente au retour à la normale post-covid et des effets de base de comparaison après deux années de croissance exceptionnelle. Au cours de ce semestre, riche en innovations et initiatives commerciales, nos équipes ont fait preuve d'agilité, de créativité et démontré leur fort engagement dans l'exécution de notre plan. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour les remercier chaleureusement."