Remy Cointreau fait mieux que prévu au T2

(Boursier.com) — Le groupe Rémy Cointreau publie un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions sur le deuxième trimestre, grâce à une demande solide en Chine, aux Etats-Unis et en Europe. Le CA ressort ainsi à 352,2 Millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, en en croissance organique de 23,7%, tiré par la principale division Cognac (+26,9%) et celle des liqueurs et spiritueux (+16,5%).

Sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice décalé, les ventes du groupe ont atteint 645,3 Millions d'euros, en croissance organique de 26,9%.

Cette performance, qualifiée par le management du groupe d'exceptionnelle, devrait porter celle attendue sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. Rémy Cointreau anticipe désormais une croissance "forte" de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) annuels.

Lors de la publication de ses résultats 2020-2021 en juin, le groupe avait dit tabler sur une "bonne" croissance de son ROC pour 2021-2022 tout en prévenant qu'il serait affecté au second semestre par une hausse significative des investissements en communication et par des effets de change...