Rémy Cointreau : évolution du conseil d'administration

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Rémy Cointreau, réuni sous la présidence de M. Marc Hériard Dubreuil, suivant les recommandations du comité nomination-rémunération, a décidé de proposer à l'assemblée générale du 21 juillet, le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Hélène Dubrule, de M. Olivier Jolivet, de Mme Marie-Amélie de Leusse et de la société ORPAR pour une durée de 3 ans, ainsi que la nomination de M. Alain Li en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, pour une durée de 3 ans.

M. Alain Li, 61 ans, qui a la double nationalité française et hong-kongaise, est Président-Directeur Général Asie-Pacifique au sein de la société Richemont depuis 2006.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de succession, préparé de longue date, le conseil d'administration a décidé de faire évoluer la gouvernance de Rémy Cointreau, avec la nomination de Marie-Amélie de Leusse en qualité de présidente du conseil d'administration. Mme Marie-Amélie de Leusse, 44 ans, est vice-présidente du conseil d'administration de Rémy Cointreau depuis le 24 juillet 2019 et directrice générale déléguée de la holding familiale Andromède, actionnaire de référence de Rémy Cointreau. Marie-Amélie de Leusse est la fille de Mme Dominique Hériard Dubreuil.

Dans l'hypothèse de son renouvellement en qualité d'administratrice par l'assemblée générale du 21 juillet 2022, le conseil d'administration proposera la nomination de Mme Marie-Amélie de Leusse, en qualité de présidente du conseil d'administration, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, qui représentera la société ORPAR, holding détenue par la société Andromède.

Après les présidences de Mme Dominique Hériard Dubreuil, de M. François Hériard Dubreuil et de M. Marc Hériard Dubreuil, cette nomination sinscrirait dans la dynamique de transition générationnelle des membres de la famille Hériard Dubreuil au conseil d'administration engagée depuis plusieurs années.

Le groupe annonce aussi la nomination de Mme Caroline Bois en qualité de vice-présidente du conseil d'administration. Mme Caroline Bois, 45 ans, est directrice générale déléguée d'Andromède et siège au conseil d'administration de Rémy Cointreau depuis le 24 novembre 2020. Caroline Bois est la fille de M. François Hériard Dubreuil.

Mme Marie-Amélie de Leusse ne pouvant plus siéger au comité nomination-rémunération en sa qualité de future présidente du conseil d'administration et Mme Gisèle Durand ne représentant plus la société ORPAR, Mme Caroline Bois et M. Elie Hériard Dubreuil, fils de M. Michel Hériard Dubreuil, rejoindraient le comité nomination-rémunération.

Par ailleurs, le conseil d'administration nommera M. Jérôme Bosc en tant que censeur du conseil d'administration de Rémy Cointreau, en remplacement de M. Jacques Hérail.

M. Jérôme Bosc, 43 ans, est président d'Alboran, qui développe un portefeuille d'hôtels et propose une plateforme complète de services à l'hôtellerie, depuis l'investissement jusqu'à l'exploitation opérationnelle des établissements. Gendre de M. Marc Hériard Dubreuil, il représentera l'actionnaire de référence.

Ces nominations interviendront lors du conseil d'administration qui suivra l'assemblée générale du 21 juillet 2022.