Rémy Cointreau : évolution du Comité exécutif

(Boursier.com) — Rémy Cointreau fait évoluer la structure de son Comité Exécutif afin de gagner en efficacité et en agilité, dans un contexte marqué par les changements rapides des tendances de consommation.

Depuis l'annonce de son plan stratégique en juin 2020, le Groupe a réalisé des progrès importants dans la mise en oeuvre de ses leviers stratégiques. Fort de cette avance, Rémy Cointreau élargit son Comité Exécutif avec la création d'un Chief Transformation Officer et d'un pôle de Communication Groupe. Ces changements d'organisation s'inscrivent dans la continuité des mesures mises en oeuvre depuis près de 2 ans.

Le nouveau Comité Exécutif sera composé de 6 dirigeants exerçant des responsabilités opérationnelles (Marchés et Marques) et de 5 dirigeants exerçant des responsabilités transversales, sous la direction d'Eric Vallat, Directeur général du Groupe.

Ces changements seront totalement effectifs au 1er septembre.

Les membres du Comité exécutif ayant une responsabilité opérationnelle

- Nicolas Beckers, précédemment Directeur général de la Chine, est nommé Directeur général de la région Amériques.

- Sophie Phe rejoint le Comité Exécutif en qualité de Directrice général de la Chine. Basée à Shanghai depuis 2016, elle avait la charge de Louis XIII et Rémy Martin en Chine.

- Ian McLernon, précédemment Directeur général de la région Amériques, est nommé Directeur général de la région EMEA, et aura également sous sa responsabilité le Nord et le Sud de l'Asie Pacifique ainsi que le Travel Retail.

- Jean-Philippe Hecquet, Elisabeth Tona et Simon Coughlin continuent d'assurer leurs fonctions respectives de Directeurs généraux des activités Cognac, Liqueurs & Spiritueux et Whisky.

Les membres du Comité exécutif ayant une responsabilité transversale

- Luca Marotta, Marc-Henri Bernard et Patrick Marchand continuent également d'assurer leurs fonctions respectives de Chief Financial Officer et de Directeurs des Ressources humaines et des Opérations.

- Claire Brugnago rejoint le Comité exécutif en qualité de Chief Transformation Officer et supervisera l'ensemble des projets transversaux indispensables à la transformation du Groupe. A ce titre, elle mènera à son terme le projet Commercial Excellence et prendra la responsabilité du pôle Digital & CRM.

- Carina Alfonso Martin rejoindra le Groupe en mai prochain, au sein du Comité exécutif, en tant que Directrice de la Communication Institutionnelle et Interne. Elle aura pour mission de faire vivre et rayonner les valeurs du Groupe à travers le monde. Forte d'une expérience de plus de 20 ans en communication stratégique, Carina a notamment occupé les postes de Conseillère presse au sein du cabinet de la Présidence de la République, Responsable de la communication Corporate de Pernod Ricard, Directrice de la communication externe d'Accor et avait récemment rejoint le cabinet de conseil en stratégie de communication No Com.