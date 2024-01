Remy Cointreau et Pernod Ricard peinent à rebondir

(Boursier.com) — Remy Cointreau et Pernod Ricard remontent timidement après leur séance noire de vendredi. Les deux groupes de spiritueux ont respectivement perdu 12% et 3,6% lors de la dernière séance après l'annonce, par le ministère chinois du Commerce, du lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin, a précisé le ministère. Oddo BHF considère que la réaction de marché a été excessive compte-tenu des incertitudes persistantes autour de la nature de ces restrictions qui, à ce stade, reste inconnue.

Si ces restrictions prennent la forme de barrières tarifaires, cela pourrait affecter le potentiel de croissance du marché du cognac chinois via deux canaux principaux : un effet volumes négatif du fait d'un renchérissement du cognac au sein des poches de marché déjà conquises par le spiritueux français (ie les villes dites " tier 1 " que sont Hong-Kong, Shangaï et Pékin) ; et une érosion du potentiel de pénétration des villes dites " tier 2 " qui sont au coeur de la stratégie de développement de la filière cognac sur la marché chinois. En l'état actuel, compte tenu du manque d'indication sur la nature et donc la portée réelle desdites mesures de restriction, l'analyste reste à 'surperformer' sur les deux groupes français.