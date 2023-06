Remy Cointreau : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — Remy Cointreau campe sur les 140 euros ce lundi, alors que Barclays a abaissé la mire de 223 à 217 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le groupe de spiritueux. TP ICAP Midcap avait déjà ramené son objectif sur le dossier de 228 à 219 euros, tout en réitérant aussi à l'achat'. Si le momentum s'annonce défavorable au premier semestre, les fondamentaux restent d'exception... Les ambitions 2029-2030 sont pleinement réaffirmées et crédibles, estime l'analyste. Rémy Cointreau envisage à cet horizon une marge brute de 72% et une MopC de 33% sur le fondement des taux et du périmètre de 2019-2020.

Ces ambitions sont soutenues par la double stratégie de la société reposant à la fois sur la valorisation de l'ensemble du portefeuille et la valeur, confortant sa capacité à surperformer la croissance attendue du marché des spiritueux (6,7% selon Statista sur 2020-2027) compte-tenu de la composition de son portefeuille de marques accompagnant la "premiumisation" du marché (spiritueux haut-de-gamme attendus en croissance moyenne annuelle de 10% sur 2020-2027 selon GVR). De son côté, Bryan Garnier a réduit la mire de 180 à 168 euros en étant 'neutre'.

Après son point annuel, les analystes sont apparus majoritairement positifs sur les résultats. Jefferies a toutefois mis en avant la pression continue sur les activités de cognac de la société aux États-Unis. Remy Cointreau prévoit en effet un repli de ses ventes au premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay... Le distillateur avait mis en garde en avril contre le potentiel ralentissement aux États-Unis de la demande de spiritueux haut de gamme dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitude économique.

Les analystes de Citi ('achat') ont souligné pour leur part que les résultats du groupe ont dépassé les attentes et, surtout, que les orientations de la direction sur le développement aux États-Unis et la forme de l'activité pour l'année à venir sont confirmées...