Remy Cointreau : encore des avis

(Boursier.com) — Remy Cointreau reperd modestement 0,7% à 177,70 euros ce mardi, alors que la SG est repassée de 'vendre' à 'conserver' sur le groupe de spiritueux en ciblant un cours de 185 euros, contre 163 euros auparavant. Remy Cointreau a enregistré sur son exercice 2021-2022 un résultat opérationnel courant de 334,4 millions d'euros, en forte hausse de 39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La marge opérationnelle courante augmente de 2,3 points en organique à 25,5%, atteignant son plus haut historique. Le résultat net ajusté ressort à 228,1 ME, en progression de +53,9% en publié (+52,6% en organique), pour un chiffre d'affaires déjà connu de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 30% en données publiées (+27,3% en organique), à 1,31 MdE. Le consensus 'Bloomberg', anticipait un résultat opérationnel de 324,2 ME et un résultat net ajusté de 218,4 ME.

Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-23 avec confiance. Le groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie, centrée sur le développement de ses marques à moyen terme et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication... Il réaffirme sa volonté de continuer de gagner des parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception et anticipe une nouvelle année de forte croissance. Rémy Cointreau prévoit notamment un fort démarrage de son activité au 1er trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine. Bénéficiant d'un excellent pricing power, l'amélioration de la MOC sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure.

Preuve de la confiance du management, le producteur du cognac Rémy Martin a annoncé le versement un dividende ordinaire de 1,85 euro par action en numéraire et un dividende exceptionnel de 1 euro.

Morgan Stanley avait qualifié les résultats de "rassurants" et s'attendait à une réaction positive de l'action... Si la banque apprécie le message réitéré de la direction pour un premier trimestre 2023 "fort", elle estime qu'il est difficile de plaider en faveur d'un re-rating du titre dans un contexte macroéconomique incertain et reste ainsi prudente sur le dossier ('sous-pondérer'). Jefferies ('conserver') a mis aussi en avant la confiance de l'entreprise pour 2023 et souligne le dividende "exceptionnel"...