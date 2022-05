Remy Cointreau : encore des ajustements

(Boursier.com) — Rémy Cointreau recule de 0,6% à 174,70 euros ce mardi, alors que les analystes continuent de s'ajuster à l'évolution du marché, en particulier en Asie. Morgan Stanley ne vise plus qu'un cours de 162 euros, contre 167 euros précédemment avec un avis à 'sous-pondérer', mais Goldman Sachs revalorise au contraire le titre de 225 à 230 euros en restant à l'achat'. Le groupe a publié, sur le quatrième trimestre, des ventes en baisse de 1% en données publiées et de 9,4% en données organiques à 227 millions d'euros... Un recul lié principalement à la volonté du groupe de maîtriser ses stocks stratégiques avant de réaliser une hausse importante de ses prix le 1er avril 2022 et un effet calendaire défavorable lié au nouvel an chinois, a expliqué la direction. Au quatrième trimestre, les ventes de la division Cognac, ont ainsi baissé de 7,1% en données publiées et de 16,7% en données organiques à 151 ME.

Pour l'exercice entier, le groupe anticipe une croissance organique "très forte" de son résultat opérationnel courant, toujours uniquement portée par la croissance exceptionnelle du premier semestre, a rappelé Rémy Cointreau. Le groupe prévoit également une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante en 2021/2022.

La direction se dit "confiante" pour l'exercice 2022/2023, le groupe estimant être "parfaitement positionné" pour profiter des nouvelles tendances de consommation. Il prévoit notamment un fort démarrage de son activité au 1er trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte toujours marqué par la pandémie en Chine...