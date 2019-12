Remy Cointreau : encore des ajustements

(Boursier.com) — Rémy Cointreau recule de 2,1% à 111,20 euros ce mercredi, alors que le broker Berenberg reste sur un avis à "conserver" avec un cours cible ramené de 124 à 116 euros. Rappelons que Bryan Garnier & Co avait dégradé la valeur dernièrement d''achat' à 'neutre' et avait révisé en baisse la 'fair value' du dossier à 122 euros, contre 131 euros auparavant. L'analyste justifiait cette sanction par une faible visibilité et un Ebit du premier semestre bien plus faible qu'anticipé... La tendance d'activité devrait rester "légère" jusqu'au quatrième trimestre.

Bryan Garnier avait réduit par ailleurs ses estimations annuelles sur le dossier du producteur et distributeur de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. La firme anticipe désormais une décroissance organique de l'activité de Rémy Cointreau de 1,9% sur 2019/2020 (contre +0,4% précédemment). En termes d'Ebit, Bryan, Garnier prévoit un déclin organique de 2,9%.

Fin novembre, le groupe a déçu le marché avec l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au premier semestre et d'objectifs décevants. Le groupe de spiritueux a vu son ROC baisser de 4,7% entre avril et septembre à 138,3 millions d'euros à change et périmètre constants, là où le consensus était positionné autour de 144 ME.

Alors que le management avait indiqué jusqu'ici s'attendre à ce que 2019-2020 se déroule dans le cadre des objectifs à moyen terme du groupe, il a annoncé désormais anticiper un résultat opérationnel courant stable compte tenu de l'environnement géopolitique incertain. Les objectifs moyen terme ont en revanche été confirmés.

Bien que la rentabilité du Cognac soit au rendez-vous, "cela ne cache pas la livraison pire que prévu presque partout ailleurs dans le compte de résultats", soulignait à ce propos le broker Citi qui est resté 'neutre' sur le titre.