Remy cointreau : du soutien

(Boursier.com) — Remy cointreau surperforme le marché en cette fin de semaine avec un titre qui gagne 1,3% à 115,3 euros. Oddo BHF a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec une cible ajustée de 131 à 129 euros. Le secteur des spiritueux a été fortement attaqué depuis fin août. Le mauvais momentum du semestre en cours a gommé 8 ans de rerating. Cela constitue, pour le broker, une opportunité de revenir sur des valeurs de qualité positionnées sur un secteur de croissance avec des fondamentaux attractifs. L'analyste privilégie les valeurs de qualité : Diageo et Pernod Ricard avec une préférence pour ce dernier (décote vs Diageo en raison d'un momentum S1/S2 asynchrone) tandis que le fort derating de Rémy Cointreau offre une opportunité unique à court terme (momentum au plus bas alors que le long terme n'est pas remis en cause).