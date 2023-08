Remy Cointreau : des avis divergents

(Boursier.com) — Remy Cointreau revient en arrière de 1% ce vendredi à 153 euros après son envolée de la veille de plus de 4%... Le flux acheteur sur le groupe de spiritueux avait été alimenté par Exane BNP Paribas qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le titre en visant un cours de 190 euros. Le broker s'attend en effet à une "forte inflexion" au second semestre et anticipe une augmentation de 106% à données comparables de l'Ebit sur la période... L'entreprise a investi plus dans le marketing par rapport à l'avant-Covid que toute autre groupe dans le secteur ou les produits de luxe, souligne le spécialiste. De son côté, Morgan Stanley a relevé plus modestement le curseur de 133 à 136 euros, tout en restant à 'sous-pondérer'.

Globalement, les analystes sont partagés sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 12 sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 5 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 172 euros.