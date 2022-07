Rémy Cointreau : dernière présidence d'AG pour Marc Hériard Dubreuil

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rémy Cointreau s'est tenue le 21 juillet à Paris, sous la dernière présidence de Marc Hériard Dubreuil.

Notamment, l'Assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 2021-2022, et a fixé le montant du dividende ordinaire à 1,85 euro par action en numéraire. Elle a également approuvé le versement d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action pour lequel elle a décidé d'accorder à chaque actionnaire une option entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions.

Evolution de la gouvernance

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé le renouvellement, pour 3 ans, des mandats d'administrateurs de Mme Hélène Dubrule, de M. Olivier Jolivet, de Mme Marie-Amélie de Leusse et de la société ORPAR.

L'Assemblée a également approuvé, pour une durée de 3 ans, la nomination de M. Alain Li, en tant qu'administrateur indépendant, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, qui représentera désormais la société Orpar. La nomination de M. Alain Li renforcera la présence au conseil d'administration de dirigeants dotés d'une solide expérience en Asie et au sein du secteur du luxe.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de succession, préparé de longue date, le conseil d'administration, réuni, à la suite de l'Assemblée générale, a décidé de faire évoluer la gouvernance du Groupe Rémy Cointreau comme suit :

- Nomination de Mme Marie-Amélie de Leusse en qualité de présidente du Conseil d'administration, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil

- Nomination de Mme Caroline Bois en qualité de vice-présidente du Conseil d'administration, en remplacement de Mme Marie-Amélie de Leusse

- Nomination de M. Jérôme Bosc en tant que censeur du Conseil d'administration de Rémy Cointreau, en remplacement de M. Jacques Hérail.

Mme Marie-Amélie de Leusse ne pouvant plus siéger au comité nomination-rémunération en sa qualité de présidente du Conseil d'administration et Mme Gisèle Durand ne représentant plus la société ORPAR, Mme Caroline Bois et M. Elie Hériard Dubreuil rejoignent le comité nomination-rémunération.

