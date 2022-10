Remy Cointreau dépasse les attentes des analystes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 septembre de Remy Cointreau s'est élevé à 457,2 millions d'euros, soit une hausse de 16,2% à périmètre constant, supérieure aux attentes des analystes de la place qui tablaient sur une croissance de 14%. Les ventes de cognac ont atteint 345,9 millions d'euros, soit une progression de 15,6% à périmètre constant, qui reflète notamment une très bonne performance en Chine.

Le groupe envisage l'année 2022/23 avec confiance après une hausse de 16,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, aidé par une reprise de la demande pour son cognac haut de gamme en Chine. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction a indiqué qu'elle s'attendait à une nouvelle année de "forte croissance en organique", malgré la normalisation des tendances de consommation au second semestre après deux années jugées exceptionnelles... "Compte tenu des effets de phasage attendus sur l'évolution du chiffre d'affaires et des dépenses en marketing et communication, l'amélioration organique de la marge opérationnelle courante sera essentiellement portée par le premier semestre", a encore indiqué le groupe de spiritueux.