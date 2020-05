Rémy Cointreau de retour sur les 100 euros

Rémy Cointreau de retour sur les 100 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rémy Cointreau remonte de 1% proche des 100 euros ce mardi, alors que le groupe a finalisé l'acquisition de la Maison de Cognac J.R. Brillet. Avec cette acquisition, la Maison Rémy Martin intégrera l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares de vigne en Grande Champagne et en Petite Champagne et accueillera la marque de cognac J.R. Brillet au sein de son portefeuille. Belle de Brillet, qui offre un beau potentiel de développement sur le segment des liqueurs haut-de-gamme , rejoindra la division Liqueurs & Spiritueux du groupe. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a ajusté sa cible à la marge de 77,7 à 77,2 euros en maintenant son opinion 'vendre' sur le dossier. À la suite d'un chiffre d'affaires annuel très légèrement supérieur aux prévisions communiquées le 2 avril dernier, le groupe anticipe désormais un Résultat Opérationnel Courant en repli d'environ 20% en publié et d'environ 25% en organique, pour l'année fiscale 2019-2020.

Par ailleurs, la direction a confirmé que les efforts de déstockage de la part des grossistes en "Grande Chine", conjugués à une activité très ralentie dans ses principaux marchés européens et américains dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, devraient peser fortement sur le 1er trimestre 2020-2021. A ce stade, le groupe anticipe un repli organique de ses ventes de l'ordre de -50% à -55% sur la période.

Pour autant, en anticipation d'une reprise très graduelle de son activité au cours de son 2ème trimestre fiscal, le groupe a rouvert son site de production de Cognac le 14 avril et celui d'Angers le 20 avril dernier, avec toutes les mesures requises pour protéger la santé de ses employés...