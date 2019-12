Remy Cointreau : dans le rouge, un analyste prudent

(Boursier.com) — Remy Cointreau cède encore 0,6% à 109,2 euros à la mi-journée à Paris. Selon nos informations, la Deutsche Bank a réduit de 124 à 119 euros son objectif sur le groupe de spiritueux tout en restant à 'conserver' à l'approche de la publication trimestrielle de la société (le 24 janvier). Le troisième trimestre devrait être difficile pour Rémy Cointreau, selon le courtier. La situation à Hong Kong (qui affecte également le Travel Retail en Asie) aura un impact complet sur le T3, alors qu'au T2, le problème n'a commencé qu'à la moitié du trimestre.

La faiblesse de l'activité (cognac) aux Etats-Unis devrait se poursuivre (lente reconstitution des stocks des détaillants et, selon le broker, un environnement concurrentiel plus difficile pour le cognac). Enfin, la base de comparaison du troisième trimestre est plus difficile pour le cognac et les 'Liqueurs & Spiritueux'. La DB anticipe ainsi un repli organique des ventes des marques du groupe de -1,6% au T3 et une décroissance totale organique de -5,8% (qui inclut l'impact de la résiliation des contrats avec les marques partenaires), avec un chiffre d'affaires de 309 ME (dont 7 ME de gains de change).