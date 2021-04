Remy Cointreau : croissance organique annuelle de 1,8%

(Boursier.com) — Grâce à un quatrième trimestre très dynamique, Remy Cointreau est parvenu à dégager un chiffre d'affaires annuel en progression de 1,8% en organique (à devise et périmètre constant), à 1,01 milliard d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires 2020-2021 est en repli de -1,4%, intégrant une évolution défavorable des devises (-3,5%) et un effet périmètre positif de 0,3% lié aux acquisitions de JR. Brillet et J. de Telmont.

Cette performance démontre la forte résilience du groupe dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19. Après un recul au 1er semestre, l'activité a significativement rebondi au 2nd semestre et a enregistré, au 4ème trimestre, une forte croissance organique de +15,1% avec des ventes de 229,4 ME.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes de Cognac progressent de +3,7% grâce à la poursuite d'une excellente dynamique de la consommation aux Etats-Unis et en Chine continentale au 4ème trimestre (+18,2%). La belle performance de la division Liqueurs & Spiritueux au 4ème trimestre (+7,1%) confirme la reprise initiée au trimestre précédent. Pour autant, celle-ci enregistre un repli de -3,2% sur l'ensemble de l'année.

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique toujours incertain, le groupe Rémy Cointreau reste confiant quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise.

Fort d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses prévisions, Rémy Cointreau anticipe désormais une croissance organique de son Résultat Opérationnel Courant autour de +10%, pour l'année fiscale 2020-2021.

Cette performance sera modérée par des effets devises désormais estimés à -5,0 ME. L'effet périmètre prévisionnel est inchangé (-2,0 ME).

Par ailleurs, le groupe anticipe un fort démarrage de l'année 2021-2022, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis.