(Boursier.com) — Remy Cointreau consolide de 3,4% à 97,8 euros après sa vive envolée de vendredi. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le groupe de spiritueux après les dernières annonces... Bernstein abaisse ainsi le curseur de 146 à 137 euros mais reste à 'surperformer' tandis que Barclays ramène son objectif de 90 à 82 euros avec un avis 'sous-pondérer' réitéré. Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de 129 euros. La valorisation est attrayante et, bien que les performances opérationnelles devraient rester négatives sur l'exercice FY 23/24, il semble que le vent soit en train de changer. Il n'est pas certain que les prochains trimestres marquent le retour à la croissance du groupe, mais ils devraient afficher une amélioration séquentielle de ses performances opérationnelles débouchant sur un retour à la croissance courant FY 24/25 (+5% de croissance lfl du CA estimé), en ligne avec les indications du management et du BNIC, souligne l'analyste.