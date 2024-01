Remy Cointreau confirme ses objectifs 2023-24

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois 2023-24, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 956,6 millions d'euros, en baisse de 22,7% en organique (soit +16,7% par rapport aux 9 premiers mois 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 26,7%, incluant un effet négatif des devises de 4%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois et du dollar américain. Cette performance inclut une baisse de 23,5% en organique au troisième trimestre 2023-24, soit une progression de +9,1% en organique par rapport au troisième trimestre 2019-20.

Le chiffre d'affaires de la division Cognac a baissé de -33,9% en organique au troisième trimestre affecté par un important effort de déstockage en Chine et un marché toujours dégradé aux Etats-Unis. La division Liqueurs & Spiritueux a généré une croissance de +4,3% en organique au troisième trimestre, portée par un bon momentum et un effet de phasage positif aux Etats-Unis.

La région Amériques a enregistré une légère baisse de ses ventes au troisième trimestre, soulignant une amélioration séquentielle significative par rapport au deuxième trimestre (effet de phasage positif sur les Liqueurs & Spiritueux), tandis que la région APAC a affiché un recul marqué de ses expéditions, affectée par un déstockage important en Chine et dans une moindre mesure un effet calendaire défavorable (calendrier du nouvel an chinois). Enfin, les ventes de la région EMEA sont en forte baisse, reflétant un effet de phasage défavorable et une consommation désormais pénalisée par l'inflation.

Aux Etats-Unis, la forte intensité promotionnelle (renforcée à l'approche de la fin de l'année) et la poursuite du déstockage ont pesé sur la performance. Les depletions (ventes des grossistes) se sont améliorées séquentiellement mais restent encore en-deçà des attentes. Au troisième trimestre, Rémy Martin a continué d'investir dans ses marques et a dévoilé sa nouvelle campagne Life is a melody, incarnée par le chanteur Usher.

En Chine, le Groupe a réalisé une réduction importante du niveau de ses stocks en amont de la préparation du nouvel an chinois. En parallèle, il a multiplié ses initiatives marketing avec notamment le lancement d'une nouvelle campagne pour Rémy Martin CLUB, incarnée pour la première fois par une égérie (l'acteur chinois Xian Li) et la diffusion de la nouvelle série phare Blossoms Shanghai du réalisateur hongkongais Wong Kar-wai qui met en lumière le cognac Rémy Martin XO. Enfin, Rémy Cointreau a réalisé de nombreuses activations e-commerce sur ses plateformes stratégiques T-Mall et JD.com lors du Festival Double-Eleven et a enregistré une forte croissance de ses ventes sur le canal e-commerce.

La région EMEA a affiché une performance en demi-teinte, affectée par un effet de phasage défavorable, une demande affaiblie par le contexte inflationniste et une forte intensité promotionnelle concurrentielle.

Objectifs 2023-24 confirmés

Pour l'année 2023-24, Rémy Cointreau s'appuie sur les hypothèses suivantes :

Aux Etats-Unis, les conditions de marché se sont détériorées avec la persistance d'un environnement fortement promotionnel et la hausse des taux d'intérêt qui impacte les capacités de financement des distributeurs. En conséquence, Rémy Cointreau ne prévoit pas de reprise de la croissance des ventes avant l'exercice 2024-25.

En APAC, le Groupe prévoit une croissance des ventes tempérée par une reprise économique post-Covid moins rapide que prévu en Chine.

Enfin, dans la région EMEA, il anticipe une croissance des ventes modérée par un contexte inflationniste persistant.

Dans ce contexte, Rémy Cointreau est déterminé à protéger sa rentabilité pour 2023-24 grâce à un contrôle rigoureux de ses coûts, tout en poursuivant le développement de son plan à moyen terme. A ce titre, le Groupe entend :

Mener une politique de prix ferme et sans compromis;

Protéger sa marge brute, dans un contexte inflationniste;

Réduire de manière sélective les dépenses en marketing et communication, notamment pour la division Cognac;

Réduire significativement ses autres coûts opérationnels.

En conséquence, Rémy Cointreau anticipe pour l'année 2023-24 :

Un recul du chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette (proche de -20% en organique).

Une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 ME cette année (dont 25 ME ont déjà été réalisés au 1er semestre).

Enfin, en tenant compte de l'évolution du mix géographique et de la détérioration du renminbi, le Groupe prévoit pour l'année un effet défavorable du taux de change :

Sur le chiffre d'affaires : entre -50 ME et -60 ME

Sur le Résultat Opérationnel Courant : entre -10 ME et -15 ME.

Rémy Cointreau est aujourd'hui en avance sur son plan stratégique et peut s'appuyer sur des fondations solides et une vision à long terme.

L'année 2023-24 s'inscrit pour le Groupe comme une année qui permettra d'assainir le niveau de ses stocks de cognac aux Etats-Unis et d'absorber les effets de normalisation post-Covid afin d'aborder l'année 2024-25 dans les meilleures conditions et reprendre la trajectoire qu'il s'est fixé à l'horizon 2029-30.

Objectifs 2029-30 confirmés

Rémy Cointreau réitère ses objectifs financiers et extra-financiers pour 2029-30 et réaffirme son ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception.

Sur le plan financier, le Groupe vise une marge brute de 72% et une Marge Opérationnelle Courante de 33% (sur la base des taux et du périmètre 2019-20).

Dans le cadre de son plan " Exception Durable ", le Groupe a pour ambition de former et d'engager 100% de ses partenaires agricoles directs aux pratiques agroécologiques et vise une réduction de ses émissions carbone de 50% par bouteille d'ici 2030. Une première étape en vue de l'ambition " Net Zéro carbone " en 2050 dont la trajectoire, compatible avec le scénario d'un réchauffement à +1,5oC, a été validée par le Science Based Target Initiative (SBTi).