Rémy Cointreau : Chine et Etats-Unis en question

(Boursier.com) — Rémy Cointreau évolue peu à la veille de la publication de son activité trimestrielle. Sur les trois premiers mois de son exercice financier décalé, le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 249,5 millions d'euros, en recul organique de 35,2%. Le groupe de spiritueux a indiqué anticiper un repli de ses ventes au premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay. Il table, sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, sur des ventes organiques stables, avec une rentabilité également stable, pour refléter une normalisation de la consommation aux Etats-Unis, une forte reprise en Chine et dans le reste du monde et des comparables élevés.

Dans cet environnement, les analystes rechercheront des preuves que le marché chinois peut compenser les faiblesses persistantes de l'activité aux États-Unis. "Pour que le titre reparte de l'avant, le marché a besoin d'une confiance accrue dans le fait que les bénéfices ont atteint un creux et que les pressions sont cycliques et non structurelles", affirme Jefferies. Barclays s'attend à un trimestre difficile compte tenu du niveau de déstockage aux États-Unis mais il pense que la firme devait être en mesure de confirmer sa guidance annuelle.