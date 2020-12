Rémy Cointreau cède ses titres de la JV Passoa SAS au groupe Lucas Bols

(Boursier.com) — Rémy Cointreau a cédé l'intégralité de ses titres dans la joint-venture Passoa SAS à Lucas Bols Amsterdam B.V. pour 71,3 ME, annonce le groupe. Celle-ci avait été créée par un accord conclu en décembre 2016 pour l'exploitation et la poursuite du développement des activités de la marque Passoa en France et à l'international. "Cette cession est cohérente avec la stratégie de Rémy Cointreau, qui vise à poursuivre la montée en gamme de son portefeuille de marques", estime encore le groupe.