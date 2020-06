Remy Cointreau : bondit après les résultats et les prévisions

(Boursier.com) — Remy Cointreau grimpe de plus de 6% à 118,7 euros après la publication de ses résultats annuels et la légère révision haussière de ses prévisions pour le premier trimestre de son exercice 2020-2021. Les évolutions plus favorables de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines permettent au management d'anticiper désormais un recul organique du chiffre d'affaires d'environ 45% contre un repli de l'ordre de -50% à -55% estimé précédemment. Sur la base d'un 2ème trimestre qui s'oriente vers un repli modéré, le groupe anticipe un ROC en repli organique de 45% à 50% pour le 1er semestre. Le 2ème semestre devrait néanmoins bénéficier d'une forte reprise portée par la Chine et les Etats-Unis.

A plus long terme, la société vise d'ici 2030 une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33%.

Sur le dernier exercice, le groupe de spiritueux a vu son ROC reculer de 18,6% (-22% en organique) à 215,1 ME, pour un chiffre d'affaires de 1,03 MdE, en repli de 9% en publié et de 11,2% en organique. Fin avril, la direction avait indiqué tabler sur une baisse organique de son ROC de 25%.

Jefferies ('sous-performance') note que les résultats annuels sont ressortis meilleurs que prévu et que les attentes du consensus pour l'année fiscale 2021 commencent à paraître "plus réalistes".