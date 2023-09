Remy Cointreau : besoin d'un petit remontant ?

(Boursier.com) — Remy Cointreau revient ce vendredi à 135 euros, en recul de 5% sur la semaine, dans un marché boursier qui reste tendu... Le flux acheteur sur le groupe de spiritueux avait été alimenté le mois dernier par Exane BNP Paribas qui avait relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le titre en visant un cours de 190 euros. Le broker s'attend en effet à une "forte inflexion" au second semestre et anticipe une augmentation de 106% à données comparables de l'Ebit sur la période... L'entreprise a investi plus dans le marketing par rapport à l'avant-Covid que toute autre groupe dans le secteur ou les produits de luxe, souligne le spécialiste. De son côté, Morgan Stanley a relevé plus modestement le curseur de 133 à 136 euros, tout en restant à 'sous-pondérer', tandis qu'AlphaValue a ajusté la mire de 184 à 181 euros avec un avis à 'accumuler'.

Globalement, les analystes restent partagés sur la valeur puisque, selon le consensus, 12 sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 5 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 172 euros.