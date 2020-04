Rémy Cointreau : ajustement en cours

(Boursier.com) — Rémy Cointreau recule de 0,8% à 102,80 euros ce lundi, alors que le groupe de spiritueux a pris plusieurs décisions qui seront soumises au vote de ses actionnaires, lors de son Assemblée générale prévue le 23 juillet prochain... Rémy Cointreau bénéficie de fondamentaux économiques et financiers solides lui permettant de faire face à la crise sanitaire actuelle.

La décision prise, dès le début du confinement, de garantir jusque fin avril le salaire de base de ses 1.900 collaborateurs dans le monde, et en particulier celui de ses 720 collaborateurs situés en France, a été prolongée jusqu'à fin mai, sans avoir recours aux aides de l'Etat et notamment au dispositif de chômage partiel.

De surcroît, et sur proposition du conseil d'Administration, le groupe proposera à son assemblée générale d'accorder un dividende de 1 euro par action au titre de l'année 2019-2020, en baisse substantielle par rapport aux 2,65 euros versés l'année dernière et qui incluaient 1 euro de dividende exceptionnel. Rémy Cointreau proposera également une option de paiement du dividende en numéraire ou en actions pour la totalité du dividende mis en distribution.

Il est précisé que l'actionnaire majoritaire du groupe a déjà fait part de son souhait d'opter pour un versement intégral en actions. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a dégradé le dossier à 'sous-pondérer', tout en coupant son cours cible de 120 à 87 euros...