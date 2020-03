Remy Cointreau : actions de solidarité contre le Coronavirus

Remy Cointreau : actions de solidarité contre le Coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Rémy Cointreau se mobilise, depuis plusieurs semaines, pour soutenir les acteurs de santé dans leur lutte contre la pandémie mondiale du Coronavirus. "A travers le monde, nos équipes s'engagent spontanément pour mettre en place des actions de solidarité, notamment en livrant alcool et masques, mais aussi pour soutenir leurs communautés et les populations fragilisées par la situation, notamment nos collègues bartenders" commente le groupe.

En Chine, le groupe a ainsi fait une donation de 1 million de yuans à la fondation Shanghai Soong Ching Ling pour l'achat d'équipement médical de protection en février. Ce montant a été complété, dans un deuxième temps, par une collecte de 200.000 yuans, réunissant les dons de nos collaborateurs chinois, et l'abondement du groupe pour une somme équivalente.

En Europe, les initiatives solidaires sont multiples :

En France, les sites de production de Cognac (Rémy Martin), Angers (Cointreau) et du Triève (Distillerie du Domaine des Hautes Glaces) ont commencé les dons d'alcool neutre auprès des acteurs de santé locaux, afin qu'ils puissent produire du gel hydroalcoolique pour les pharmacies, médecins et hôpitaux de leur région. Pour ce faire, certains collaborateurs se sont portés volontaires pour reconditionner l'alcool dans des contenants directement utilisables avant de les livrer. Ils poursuivront ces initiatives dans la durée, aussi longtemps que nécessaire.

De plus, Rémy Martin a fait don d'un total de 8.000 masques chirurgicaux et FFP2 aux hôpitaux de Cognac et de Saintes.

Sur l'île d'Islay en Ecosse, la distillerie Bruichladdich s'est alliée avec la fabrique de savon locale pour fabriquer du gel hydroalcoolique et le distribuer directement, en fonction des besoins, à l'hôpital et aux médecins de l'île.

Aux Etats-Unis, Rémy Cointreau a fait une donation de 200.000 dollars à la "US Bartenders Guild National Charity Foundation", dont l'objectif est de soutenir financièrement les bartenders dont les établissements sont actuellement fermés à cause de l'épidémie, et qui sont donc privés de revenus. La marque Cointreau, particulièrement proche de la communauté des bartenders, a participé pour moitié à cette donation.

A Seattle, la distillerie Westland fabrique depuis lundi 23 mars du gel hydroalcoolique pour différents établissements sociaux et médicaux de l'état de Washington, l'une des régions les plus touchées par le virus aux Etats-Unis.

Enfin, à La Barbade, la distillerie Mount Gay Rum a commencé à livrer de l'alcool à la pharmacie qui fabrique du gel hydroalcoolique pour l'hôpital de l'île.

Eric Vallat, Directeur Général du Groupe Rémy Cointreau, conclut : "Depuis le début de cette crise, il nous a semblé indispensable d'incarner nos valeurs plus que jamais, de faire preuve de solidarité et d'entraide. C'est au plus près de nos marchés et de nos sites de production que nos équipes s'engagent personnellement pour aider, à la mesure de leurs moyens humains et financiers, et ce, tant que la pandémie le nécessitera."