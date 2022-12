Relais Colis installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l'enseigne Carrefour

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce que Relais Colis, acteur majeur du point relais en France, installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l'enseigne Carrefour.

Relais Colis a partagé aujourd'hui l'annonce ci-dessous, à retrouver sur son site web...

Alors que Relais Colis a été l'un des pioniers à tester la livraison via les consignes, permettant de récupérer et déposer ses colis sans contraintes d'horaires, la PME poursuit son développement avec Quadient, opérateur majeur mondial de consignes colis connectées, et leader dans les technologies de gestion des communications clients pour les entreprises. En effet, les deux partenaires poursuivent leur collaboration, renouvelée en 2021 avec l'annonce du déploiement de nouvelles consignes automatiques auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.

Aujourd'hui, c'est l'enseigne de grande distribution Carrefour qui s'appuie sur le savoir-faire de Relais Colis depuis de nombreuses années, pour proposer à ses clients entre 200 et 300 consignes colis réparties dans l'ensemble de son réseau de magasins en France.

"Inventeur de la livraison en points relais, Relais Colis est un acteur historique du marché qui se doit de savoir s'adapter rapidement tout en étant source d'options supplémentaires pour les consommateurs. Les consignes en sont une qui offrent une grande liberté aux consommateurs. C'est une solution flexible qui nous permet non seulement de proposer un service en parfaite complémentarité avec le point relais colis traditionnel mais surtout d'accroître la capacité d'accueil de nos commerçants partenaires, et de leur générer du trafic incrémental, tout en préservant leur activité principale", explique Christophe Cornilleau - CEO de Relais Colis.

"Notre réseau de consignes Parcel Pending séduit de plus en plus d'acteurs du secteur en France, qui cherchent à diversifier leur offre de livraison. Avec Relais Colis, notre collaboration ne date pas d'hier. Evoluant sur le même univers du dernier kilomètre et partageant des valeurs communes, nous nous positionnons en tant que partenaire privilégié, convaincus de la complémentarité de nos services. Preuve en est aujourd'hui le projet au sein des magasins Carrefour" se réjouit Katia Bourgeais Crémel, Directrice de l'activité Consignes Colis France Benelux pour Quadient.