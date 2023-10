Regions Financial : un peu court ?

(Boursier.com) — Regions Financial, la banque régionale américaine, a publié pour son troisième trimestre clos fin septembre un bénéfice net de 465 millions de dollars soit 49 cents par titre, en croissance de 15%, pour des revenus relativement stables à 1,9 milliard de dollars. Le consensus était de 58 cents de bpa ajusté et 1,89 milliard de dollars de revenus. "Nous sommes satisfaits de notre performance de base au troisième trimestre", a déclaré John Turner, CEO de Regions Financial Corp. "Nos résultats reflètent la solidité et la diversité de notre bilan, une solide position de liquidité et une gestion prudente des risques. Nos stratégies de couverture nous positionnent pour réussir dans n'importe quel environnement de taux et soutiennent notre engagement à générer une performance cohérente et durable à long terme".