Regeneron : une protection durable contre le covid ?

(Boursier.com) — Regeneron bondit avant bourse à Wall Street. Le groupe a annoncé aujourd'hui d'autres résultats positifs d'un essai de phase 3 mené conjointement avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui a évalué l'utilisation d'une dose unique de REGEN-COV expérimental (1,2 mg administré via 4 injections sous-cutanées) pour prévenir le covid chez les individus non infectés. Le laboratoire américain indique que ces nouvelles analyses de phase 3 montrent qu'une dose unique de REGEN-COV offre une protection à long terme contre le Covid-19. Une dose sous-cutanée de 1,2 mg réduirait le risque d'infection de 81,6% sur la période de suivi pré-spécifiée (mois 2 à 8), assure le groupe à propos de son cocktail d'anticorps, qui maintiendrait donc le niveau de réduction du risque de 81,4% précédemment mesuré sur le mois 1.

Au cours de la période d'évaluation de 8 mois, il n'y a eu aucune hospitalisation pour Covid-19 dans le groupe REGEN-COV et 6 dans le groupe placebo. Les anticorps entièrement humains de REGEN-COV ont été développés pour fournir des effets protecteurs durables sans aucune mutation ou séquence artificielle, ajoute le groupe.

Regeneron collabore avec Roche pour augmenter l'approvisionnement mondial du cocktail d'anticorps, Roche étant principalement responsable du développement et de la distribution en dehors des États-Unis. Regeneron et Roche partagent l'engagement de mettre le cocktail d'anticorps à la disposition des patients Covid-19 du monde entier et soutiendront l'accès dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur grâce à des dons de médicaments à effectuer en partenariat avec des organisations de santé publique.