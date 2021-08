Regeneron / Roche : les autorités britanniques approuvent leur traitement covid

Regeneron / Roche : les autorités britanniques approuvent leur traitement covid









Crédit photo © Regeneron

(Boursier.com) — L 'Agence britannique du médicament (MHRA) a approuvé ce vendredi le traitement Ronapreve développé par l'Américain Regeneron et son partenaire suisse Roche pour la prévention et le traitement du covid. Le cocktail d'anticorps des deux partenaires a donc reçu le feu vert de la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency au Royaume-Uni. Un déploiement rapide est attendu. Ronapreve est susceptible de prévenir les infections, d'aider à traiter les symptômes de maladies sévères et de réduire les risques d'hospitalisation. Sajid Javid, ministre britannique de la Santé, explique que le traitement constitue "un ajout important à notre arsenal pour lutter contre le Covid-19". Le traitement empêche le virus d'accéder aux cellules du système respiratoire. Ronapreve appartient à la classe des anticorps monoclonaux. Le traitement ne se substitue pas aux vaccins.