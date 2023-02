Regeneron : rechute des bénéfices

(Boursier.com) — Regeneron , le laboratoire américain, a annoncé une forte baisse de ses bénéfices trimestriels avec l'érosion des revenus liés au Covid-19. Le bénéfice trimestriel a chuté de moitié, avec la baisse des ventes américaines du blockbuster oculaire Eylea, et l'assèchement des ventes du cocktail d'anticorps contre le Covid-19. Sur le trimestre clos, Regeneron affiche un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars et 10,5$ par titre, contre 2,23 milliards de dollars un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont chuté quant à eux de 31% à 3,41 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a tout de même dépassé nettement les attentes à 12,56$, contre 23,42$ un an plus tôt et 10,2$ de consensus FactSet. Les revenus sont à comparer à un consensus de 3,13 milliards de dollars.