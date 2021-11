Regeneron Pharmaceuticals : dans le rouge malgré la flambée des résultats

(Boursier.com) — Regeneron Pharmaceuticals recule en début de séance à Wall Street (-3%) malgré une envolée de ses profits trimestriels, dopés par les fortes ventes de ses médicaments, notamment le cocktail d'anticorps monoclonaux anti-COVID-19. Le laboratoire américain a enregistré, sur le trimestre clos fin septembre, un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 14,33 dollars par action, contre 842,1 M$ et 7,39$ par titre un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 51% à 3,45 milliards de dollars, dont 804 M$ générés par les ventes du cocktail d'anticorps monoclonaux REGEN-COV.

En septembre, le gouvernement américain a commandé 1,4 million de doses supplémentaires de REGEN-COV pour un montant de 2,94 milliards de dollars, en plus des 1,5 million de doses fournies au cours du deuxième trimestre.