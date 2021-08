Regeneron : message reçu

(Boursier.com) — Regeneron , le groupe biotechnologique américain, grimpe de 2,2% à 590$ ce jeudi à Wall Street, après avoir dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre, soutenus par l'achèvement de la livraison de ses doses de cocktail d'anticorps COVID-19 aux États-Unis. Les ventes de REGEN-COV, la thérapie par anticorps de la société autorisée dans le pays pour traiter les patients atteints par le COVID-19 et non hospitalisés, ont ainsi bondi à 2,59 Milliards de dollars, représentant plus de la moitié du total du fabricant de médicaments aux États-Unis. Rappelons que le régulateur US a autorisé en juin dernier une dose plus faible du cocktail d'anticorps pouvant être administrée par injection.

Les autres activités de Regeneron se sont également bien comportées : Les ventes du traitement oculaire Eylea ont bondi de 32,7% à 2,33 Milliards de dollars au cours du trimestre écoulé et les ventes de son médicament contre l'eczéma, Dupixent, ont augmenté de 58,6% à 1,5 Md$.

Les ventes globales du groupe ont atteint 5,14 Milliards de dollars, contre 1,95 Milliard de dollars un an plus tôt, alors que les analystes attendaient en moyenne 3,92 Mds$. Le bénéfice net ressort à 3,1 Mds$, soit 27,97$ par action au cours du trimestre écoulé, contre 897,3 M$, ou 7,61$ par action, un an plus tôt.