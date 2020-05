Regeneron en grande forme !

(Boursier.com) — Regeneron, partenaire américain de Sanofi, a réalisé pour son premier trimestre un bénéfice supérieur aux attentes de marché. Le groupe a notamment bénéficié de la forte demande pour son traitement oculaire Eylea. Le groupe entend lancer les essais sur l'homme de son traitement Covid-19 en juin. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 625 millions de dollars et 5,43$ par titre, contre 461 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 6,6$, contre 4,45$ un an avant et 6,06$ de consensus. Les revenus ont grimpé de 33% à 1,83 milliard de dollars, contre 1,76 milliard de consensus. Les dépenses 2020 de R&D sont attendues entre 2,15 et 2,31 milliards.