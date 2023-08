Regeneron dopé par Eylea et les espoirs sur la FDA

(Boursier.com) — Regeneron , le laboratoire américain, a annoncé pour le deuxième trimestre des revenus en augmentation de 11% à 3,16 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022. Les ventes mondiales de Dupixent au deuxième trimestre 2023 (enregistrées par Sanofi) ont augmenté de 33% à 2,79 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022. Les ventes nettes d'Eylea aux États-Unis au deuxième trimestre 2023 étaient de 1,50 milliard de dollars, en repli de 7%. Regeneron a dégagé au deuxième trimestre un bpa GAAP dilué de 8,50$ par action et un bpa ajusté de 10,24$. Le consensus était de 9,84$ de bpa ajusté et 3,01 milliards de ventes. Les résultats sur deux ans rapportés pour l'aflibercept 8 mg dans l'essai pivot PHOTON ont démontré des gains de vision durables à des intervalles de dosage prolongés dans l'oedème maculaire diabétique, indique le groupe.

Sur aflibercept 8 mg (Eylea), une décision est anticipée au troisième trimestre 2023. Regeneron Pharmaceuticals s'attend ainsi à une décision américaine sur une version à plus forte dose de son médicament contre les maladies oculaires Eylea au troisième trimestre, plus tôt que prévu, ce qui porte le titre ce jour à Wall Street. La Food and Drug Administration avait refusé d'approuver une version à plus forte dose d'Eylea en juin à la suite d'une inspection chez le fabricant tiers Catalent, faisant chuter le titre par crainte d'un retard. Regeneron a précisé ce jour qu'il prévoyait de soumettre certaines données de fabrication requises par la FDA d'ici la mi-août et s'attend à ce que le régulateur prenne ainsi une décision au troisième trimestre.