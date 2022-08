Regeneron : des ventes record sur plusieurs blockbusters, mais une chute du chiffre d'affaires global

(Boursier.com) — Regeneron , le laboratoire américain, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos avec des ventes record de plusieurs produits. Revenus et bénéfices ont néanmoins reculé fortement en glissement annuel. Regeneron Pharmaceuticals a annoncé mercredi une baisse de 72% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par les ventes sans vigueur de son cocktail d'anticorps Covid-19 après que le régulateur américain de la santé a limité son utilisation. Ainsi, la société n'a enregistré aucune vente du médicament REGEN-COV aux États-Unis pour le deuxième trimestre consécutif. Le chiffre d'affaires de Regeneron au deuxième trimestre est tombé à 2,86 milliards de dollars, contre 5,14 milliards de dollars il y a un an. Le manque de ventes liées au Covid a été très partiellement compensé par de fortes ventes de ses médicaments à succès, notamment le médicament anti-inflammatoire Dupixent, développé conjointement avec Sanofi, et le traitement des yeux Eylea. L'expansion du label de Dupixent au cours des derniers mois a fait grimper les ventes, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 40% à 2,09 milliards de dollars. Le bénéfice net du fabricant de médicaments est tombé à 852 millions de dollars, ou 7,47 dollars par action, contre 3,1 milliards de dollars un an plus tôt.