Regeneron dépasse largement les attentes de profits

Regeneron dépasse largement les attentes de profits









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Regeneron , le groupe biotechnologique américain de Tarrytown, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice nettement supérieur aux attentes de marché, ainsi que des revenus 'en ligne'. Le profit net trimestriel s'est établi à 1,15 milliard de dollars soit 10,24$ par titre, contre 792 millions de dollars et 6,93$ par action un an avant, grâce à la forte demande pour son médicament phare Eylea et à la performance de Dupixent. Les ventes d'Eylea, traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), se sont reprises avec la levée de certaines mesures de restriction sanitaires. Ainsi, les revenus d'Eylea aux Etats-Unis ont grimpé de près de 10% sur le trimestre à 1,34 milliard de dollars. En outre, le groupe profite du dynamisme des ventes de son médicament Dupixent contre la dermatite atopique, développé avec le Français Sanofi. Ces ventes atteignent 1,17 milliard de dollars sur le T4 contre 751 M$ un an avant.

Regeneron a dégagé un bpa ajusté trimestriel de 9,53$, contre 8,39$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 30% à 2,42 milliards, conformes aux attentes. En outre, le cocktail d'anticorps REGEN-COV contre le Covid-19 du laboratoire a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA en novembre. En janvier, le groupe a annoncé un second accord avec le gouvernement américain pour la fourniture de 1,25 million de doses additionnelles du traitement. En 2021, le groupe entend poursuivre son travail dans le covid, et diversifier sa croissance avec Eylea, Dupixent, mais aussi de nouveaux lancements pour Libtayo en oncologie.