Regeneron : bat le consensus au premier trimestre

(Boursier.com) — Regeneron , le groupe biotechnologique américain, grimpe timidement en pré-séance après la publication de comptes trimestriels plus solides qu'anticipé. Sur les trois mois clos fin mars, la firme a réalisé un bénéfice net de 1,12 milliard de dollars, soit 10,09 dollars par action, contre 625 M$ et 5,43 dollars titre à la même période de l'année précédente. Hors éléments non récurrents, le bpa a progressé de 6,60 à 9,89 dollars, contre un consensus de 8,68$. Le chiffre d'affaires a augmenté de 38% à 2,53 milliards de dollars, supérieur aux attentes, grâce à un fort rebond des ventes du médicament Eylea contre les maladies oculaires et à la contribution de son cocktail d'anticorps contre le Covid-19.