Reddit veut lever près de 750 millions de dollars à Wall Street

(Boursier.com) — Reddit , la plateforme de médias sociaux, a fourni le mois dernier son dossier en vue d'une introduction en bourse à Wall Street. Le groupe revendique 73,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 267,5 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, en moyenne, sur le trimestre se terminant fin décembre 2023. Sur l'année 2023, les revenus ont augmenté de 21% à 804 millions de dollars, pour une perte nette réduite à 91 millions de dollars environ. L'introduction en bourse à Wall Street est attendue ce mois. Lors d'un round de financement en 2021, le dossier était valorisé 10 milliards de dollars.

Selon Bloomberg, citant des sources familières de la question, Reddit et ses actionnaires cherchent à lever jusqu'à 748 millions de dollars dans le cadre de ce qui serait l'une des principales opérations de l'année. La plateforme et ses actionnaires envisageraient ainsi la cession de 22 millions de titres à un prix allant de 31 à 34$. La valorisation visée pour cette IPO pourrait être de l'ordre de 6,5 milliards de dollars. Les sources de Bloomberg précisent que la compagnie mettrait de côté environ 1,76 million de titres dans le cadre de l'IPO, qui pourraient être acquis par des utilisateurs et modérateurs ayant créé des comptes avant le 1er janvier. Ces titres ne seraient pas soumis à une période de lockup et leurs propriétaires pourraient donc les céder dès le début des cotations.

Parmi les révélations des documents d'introduction, notons que Sam Altman, le patron d'OpenAI, est le troisième actionnaire de Reddit avec une participation de 8,7%. Selon Business Insider, Altman a investi dans Reddit dès 2014 - puis en 2017. Il a également été administrateur au conseil de la plateforme durant sept ans, jusqu'en 2022, et... directeur général pendant huit jours en 2014 ! Parmi les autres grands investisseurs au capital de Reddit, Steven Newhouse, co-président d'Advance Magazine Publishers, possède 30,1% des parts. Le géant chinois Tencent détient quant à lui 11% du capital. Steve Huffman, directeur général et cofondateur de Reddit, s'affiche à 3,3% des parts.