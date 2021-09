Reddit réfléchit à son IPO à Wall Street

(Boursier.com) — Reddit , le site communautaire américain à l'origine du phénomène des 'meme stocks', sur lequel les traders sociaux américains avaient notamment dopé les valeurs GameStop et AMC, cherche à engager des banquiers afin de considérer son introduction en bourse éventuelle à Wall Street. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Reuters, citant ses sources. Reddit, valorisé 10 milliards de dollars environ sur la base du tour de table privé du mois d'août, chercherait à obtenir une valorisation de plus de 15 milliards de dollars pour l'IPO espérée en début d'année prochaine, selon une source de l'agence. Fidelity Investments, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et Tencent Holdings, comptent parmi les plus importants investisseurs du réseau de communautés.

Reddit comptait environ 52 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et plus de 100.000 sous-reddits en octobre de l'année dernière. Le CEO Steve Huffman a déclaré avoir gagné des millions de nouveaux utilisateurs plus tôt cette année au plus fort de la frénésie des marchés boursiers 'retail', mais les chiffres d'utilisateurs les plus récents n'ont pas encore été publiés. La société a déclaré 100 millions de dollars de revenus publicitaires au deuxième trimestre, soit presque trois fois plus qu'à la même période, l'année dernière.