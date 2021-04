Recylex : un peu plus de 17 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre

Recylex : un peu plus de 17 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre









Crédit photo © recylex

(Boursier.com) — Suite à la perte de contrôle définitive et la déconsolidation des entités qui constituaient son sous-groupe allemand en mai 2020, le groupe Recylex, dans sa nouvelle configuration, est maintenant réduit aux activités suivantes :

- Segment Plomb : activité de recyclage de batteries au plomb-acide usagées de Recylex SA (usines de Villefranche-sur-Saône et Escaudoeuvres),

- Segment Plastique : activité de recyclage des déchets en polypropylène de C2P S.A.S.,

- Autres activités : activité de holding de Recylex SA, y compris la mise en équivalence de la participation de 50% dans Recytech SA.

Le chiffre d'affaires consolidé publié au 31 mars 2021 se limite aux activités du Groupe Recylex dans sa nouvelle configuration, alors que le chiffre d'affaires consolidé publié au 31 mars 2020 incluait celui des entités du sous-groupe allemand jusqu'à la date de leur déconsolidation. Au 31 mars, le chiffre d'affaires de Recylex est de 17,4 millions (18 ME à périmètre comparable 1 an plus tôt).

Le segment Plomb a représenté 83% du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2021, et regroupe le chiffre d'affaires des activités des deux usines de recyclage de batteries plomb-acide usagées de Recylex S.A. Son chiffre d'affaires a atteint 14,4 ME au 31 mars 2021. Le segment Plastique a représenté 16% du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2021 et concerne l'activité de C2P S.A.S. Son chiffre d'affaires a atteint 2,9 ME au 31 mars, en ligne avec le chiffre d'affaires au 31 mars 2020 à données comparables.