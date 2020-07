Recylex : toujours l'incertitude

Recylex : toujours l'incertitude









(Boursier.com) — Suite aux procédures d'insolvabilité de droit allemand ouvertes le 15 mai 2020 concernant les entités qui constituaient auparavant le sous-groupe allemand de Recylex, ces entités ont été totalement déconsolidées à partir de la date d'ouverture de ces procédures. Le chiffre d'affaires consolidé publié au 30 juin 2020 inclut donc celui réalisé par ces entités jusqu'à cette même date.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Recylex s'est élevé à 102 millions d'euros (153,5 ME au 1er semestre 2019). Le chiffre d'affaires consolidé retraité atteint 108 ME. L'activité du 1er semestre 2020 a été marquée par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2 dont les conséquences perdurent encore aujourd'hui , commente Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A

Situation financière

Au 30 juin 2020, l'endettement net du Groupe (nouveau périmètre) s'élevait à 40 ME (53 ME pour l'endettement brut) et était principalement constitué :

- Du prêt de 16 ME conclu en 2014 par Recylex SA auprès de la société Glencore International AG ainsi que des intérêts courus à hauteur de 0,6 ME sur la période,

- Du solde de l'amende infligée au Groupe en 2017 par la Commission européenne à hauteur de 24,5 ME,

- Des passifs rééchelonnés issus du plan de continuation (finalisé en 2015) ainsi que le montant de la clause de retour à meilleure fortune, pour un total de 12 ME.

Dans ce contexte, la continuité d'exploitation de Recylex SA dépend de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes. Ces hypothèses portent non seulement sur la poursuite de l'activité commerciale avec Weser-Metall GmbH, mais aussi sur la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex SA afin que la charge de la dette à court et moyen terme soit compatible à l'avenir avec le nouveau périmètre plus restreint et la future génération de trésorerie.

En raison des développements causés par la pandémie de SARS-CoV-2 sur sa situation financière et de toutes ces incertitudes, Recylex SA a notamment :

- Obtenu de Glencore International AG, la renonciation jusqu'au 31 octobre 2020 à son droit de déclarer l'exigibilité immédiate du prêt de 16 ME accordé en 2014 (prêt intégralement utilisé). Ce report pourra être étendu sous conditions au-delà du 31 octobre 2020, notamment durant la procédure d'insolvabilité de Weser-Metall GmbH dans la mesure où Recylex S.A. continuerait à vendre des matières secondaires à Weser-Metall GmbH,

- Sollicité auprès de la Commission européenne, la suspension temporaire du plan de paiement de l'amende ainsi que l'adaptation de l'échéancier de paiement,

- Sollicité auprès des autorités compétentes la suspension temporaire des travaux de réhabilitation du site arrêté de l'Estaque jusqu'au 31 décembre 2021 et le report de la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2024.

A ce stade de la procédure, nous sommes aussi conscients qu'il est encore prématuré de connaître quelles seront les solutions potentielles mise en place par Weser-Metall ; c'est un processus de plusieurs mois. Dans cette attente, nous focalisons nos efforts sur le développement d'un avenir durable, dans l'intérêt de nos salariés, actionnaires et partenaires. Nos priorités actuelles sont de développer notre base de clientèle et de stabiliser nos activités opérationnelles , commente Sebastian Rudow.

La suspension de la cotation de l'action Recylex reste maintenue jusqu'à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre son activité.