Recylex : nouvelle chute

Recylex : nouvelle chute









Crédit photo © recylex

(Boursier.com) — Veille de Noël ou pas, Recylex reste entouré en bourse. Le titre du recycleur de métaux chute encore de plus de 11% à 3,3 euros en matinée après avoir décroché de 15% lundi. La firme a annoncé vendredi avoir obtenu la poursuite du financement, sous conditions, de sa filiale allemande, jusqu'au 30 avril 2020. Très endetté, le sous-groupe travaille sur les cessions de PPM Pure Metals GmbH, pour laquelle il a déjà reçu des marques d'intérêt, de Norzinco GmbH et de Weser-Metall GmbH. Un point d'avancement sera réalisé fin janvier... Au niveau du groupe, l'effet de levier continue également à gonfler. Au 20 décembre, l'endettement net consolidé s'élevait à 181,1 millions d'euros contre 170,4 ME le 27 novembre.