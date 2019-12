Recylex : les discussions se poursuivent avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand

(Boursier.com) — Recylex effectue un nouveau point sur les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand. Le spécialiste européen du recyclage de métaux indique qu'une nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours.

Cette étape a pour objet de leur fournir les informations complémentaires nécessaires à l'examen des conditions et modalités selon lesquelles le financement du sous-groupe allemand pourra être maintenu ou non au-delà du 20 décembre, en ce compris l'éventuelle cession de Weser-Metall GmbH dont l'étude a été initiée sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, afin de permettre la poursuite des activités des entités du Groupe.

Le Groupe poursuit également l'examen des opportunités de cession d'actifs non-stratégiques : Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH.

Par ailleurs, les résultats des études techniques réalisées par Weser-Metall GmbH sont en cours de finalisation et seront inclus dans la mise à jour des hypothèses et prévisions financières.

Obtention d'un nouveau financement auprès de Glencore

Dans ce contexte, le sous-groupe allemand a sollicité et obtenu auprès de Glencore International AG une extension du financement-relais à hauteur de 7,5 millions d'euros en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés jusqu'au 20 décembre 2019.

En outre, le sous-groupe allemand a sollicité et obtenu :

- Auprès de Glencore International AG, le report au 20 décembre de la date d'échéance du financement-relais octroyé en février 2019 et étendu à un montant total de 40,7 ME ainsi que de celle du financement additionnel octroyé en juillet 2019 (pour un montant total de 16 ME), dont les échéances étaient fixées au 30 novembre.

- Auprès de ses partenaires financiers, le report au 20 décembre de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement obtenu en décembre 2016, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019, et au 30 septembre 2019 pour un montant total de 8 ME.

Un nouveau financement nécessaire au-delà du 20 décembre

La poursuite des activités du sous-groupe allemand au-delà du 20 décembre 2019, et par conséquent celle de Recylex SA, dont Weser-Metall GmbH est le principal client, est subordonnée à la prorogation des dates d'échéance précitées et à l'obtention d'un financement complémentaire, au-delà du 20 décembre, dont le principe et les modalités font l'objet des discussions actuelles entre les parties prenantes.

Recylex tiendra les investisseurs informés de la situation et de la position des partenaires financiers du sous-groupe allemand.

Situation financière

Au 27 novembre 2019, l'endettement net du sous-groupe allemand a atteint à 143,9 ME (138,6 ME au 18 octobre). Cette hausse s'explique principalement par le tirage sur le financement-relais étendu en novembre 2019.

L'endettement net de la société mère Recylex SA s'est élevé à 45,7 ME (43,9 ME 18 octobre 2019). Cette évolution s'explique principalement par la dégradation de la position nette de trésorerie : 7,3 ME au 27 novembre 2019 contre 9,1 ME au 18 octobre 2019.

L'endettement net consolidé du Groupe s'élevait à 170,4 ME (162,5 ME au 18 octobre 2019).