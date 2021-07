Recylex : le plomb représente 87% du chiffre d'affaires au 30 juin

Recylex : le plomb représente 87% du chiffre d'affaires au 30 juin









Crédit photo © recylex

(Boursier.com) — Avec la perte de contrôle définitive et la déconsolidation des entités qui constituaient l'ancien sous-groupe allemand2 en mai 2020, le groupe Recylex, dans sa nouvelle configuration, est maintenant réduit aux activités suivantes :

- Segment Plomb : activité de recyclage de batteries au plomb-acide usagées de Recylex S.A. (usines de Villefranche-sur-Saône et Escaudoeuvres),

- Segment Plastique : activité de recyclage des déchets en polypropylène de C2P SAS.,

- Autres activités : activité de holding de Recylex SA, y compris la mise en équivalence de la participation de 50% dans Recytech SA.

Le chiffre d'affaires consolidé publié au 30 juin 2021 se limite aux activités du Groupe Recylex dans sa nouvelle configuration, alors que le chiffre d'affaires consolidé publié au 30 juin 2020 incluait celui des entités de l'ancien sous-groupe allemand.

Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires de Recylex s'établit à 42,1 millions d'euros, avec 36,8 ME pour le plomb et 5,1 ME pour le plastique.

Le segment Plomb a représenté 87% du chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2021, et regroupe le chiffre d'affaires des activités des 2 usines de recyclage de batteries plomb-acide usagées de Recylex SA. Son chiffre d'affaires est en forte hausse par rapport au chiffre d'affaires à périmètre comparable de la même période en 2020 (+69%), malgré un semestre 2020 fortement impacté par les effets de la crise sanitaire de SARS-CoV-2. Le segment Plastique a représenté 12% du chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2021 et concerne l'activité de C2P SAS.

Point sur la restructuration de la dette de Recylex SA

Au 30 juin 2021, l'endettement financier net de Recylex (hors dette de loyer IFRS 16) s'élève à 45,1 ME. La trésorerie et équivalents de trésorerie de Recylex SA s'élevait à 6,9 ME.

Les échéances de la dette financière n'étant pas compatibles avec la génération de trésorerie future du Groupe, Recylex S.A. avait déjà entamé des discussions avec ses créanciers principaux, à savoir Glencore International AG et la Commission Européenne, afin d'adapter le montant et l'échéancier de la dette à ses capacités de génération de trésorerie.

Dans ce cadre, le Groupe a mandaté, fin avril 2021, la banque d'affaires ODDO-BHF pour l'assister dans sa démarche de cession des activités de recyclage des batteries au plomb-acide usagées et/ou du polypropylène ainsi qu'explorer des options alternatives de cession d'autres actifs de Recylex S.A. La priorité reste la préservation des emplois associés à ces activités et la restructuration de la dette. Recylex S.A. a reçu "des marques d'intérêts de plusieurs acteurs" opérant dans des métiers proches du recyclage des batteries usagées et du polypropylène.

Au-delà du résultat des processus de vente d'actifs, l'issue du processus de restructuration de la dette dépendra de la volonté des créanciers à consentir des abandons de créance significatifs sur les dettes restantes.