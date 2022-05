Recylex : l'audience d'examen de reprise est fixée au 14 juin

(Boursier.com) — Recylex SA annonce l'ouverture, conformément à sa demande, d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 mai 2022.

La dernière procédure de prévention amiable (conciliation) mise en oeuvre à l'initiative de la société a pris fin le 15 avril, sans qu'un plan de restructuration de la dette ait pu être agréé. De fait, une très grande partie de la dette de la société est devenue exigible le 16 avril, conduisant Recylex à constater un état de cessation des paiements.

A cette date, Recylex fait état d'un passif échu et exigible d'environ 50,1 ME et ne dispose pas de ressources disponibles suffisantes pour y faire face.

Dans ce contexte la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Paris, ainsi que l'examen de l'offre de reprise portant sur ses deux sites industriels localisés à Escaudoeuvres et Villefranche-sur-Saône (y compris sa filiale C2P SAS) et émanant de la société Campine NV dans le cadre d'un "prépack-cession".

Par jugement du 5 mai, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. La durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois.

Le Tribunal de commerce de Paris a également fait droit à la demande de Recylex d'examiner un plan de cession partielle de l'entreprise selon les modalités spécifiques du "prépack-cession", après avis favorable du ministère public.

L'audience d'examen de l'offre ou, le cas échéant, des offres de reprise est fixée au mardi 14 juin devant le Tribunal de commerce de Paris. Bien évidemment, Recylex informera le marché de la décision du Tribunal.

Dans la logique de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas prévu à ce stade de reprise de cotation de l'action Recylex SA.