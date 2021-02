Recylex : l'assainissement de la situation financière reste une priorité

Crédit photo © recylex

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Recylex au 31 décembre 2020 s'est élevé à 113,9 millions d'euros par rapport à un chiffre d'affaires consolidé de 237,4 ME au 31 décembre 2019 (120,4 ME à périmètre comparable).

Le 4e trimestre de 2020 a été marqué par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2. Les prix du plomb et du zinc ont été significativement inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente et la disponibilité des batteries au plomb usagées a été partiellement limitée. Ces événements ont eu un impact sur nos performances industrielles et notre capacité à livrer nos produits. En outre, le principal client de Recylex S.A., Weser-Metall GmbH, fait toujours l'objet d'une procédure d'insolvabilité , commente Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex SA, qui ajoute : Nous prévoyons que l'administration allemande de l'insolvabilité vendra les activités de Weser-Metall GmbH au cours du premier semestre 2021. Toutefois, cela ne placera pas nécessairement Recylex SA dans une situation financière stable, d'autant plus que les discussions avec la Commission européenne concernant l'amende infligée en 2017 sont toujours en cours et devraient se prolonger plusieurs mois. Dans le contexte de la déconsolidation de l'ancien sous-groupe allemand, le groupe Recylex a drastiquement réduit sa taille et cette amende dépasse très largement ses capacités financières. Après négociations, Glencore International AG a accordé à Recylex S.A. un nouveau report de l'exigibilité de ses créances, ce qui devrait donner suffisamment de temps pour poursuivre les discussions avec la Commission européenne afin d'examiner les solutions possibles. Dans ce contexte la suspension de la cotation de l'action Recylex S.A. reste maintenue jusqu'à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre son activité. Outre l'assainissement de notre situation financière, la priorité reste mis sur la sécurisation de nouveaux clients et à l'amélioration de nos opérations .

Point sur la situation financière

Au 31 décembre 2020, l'endettement net du Groupe (nouveau périmètre et hors dette de location IFRS 16) s'élevait à 44,5 ME (51,1 ME pour l'endettement brut).

La continuité d'exploitation de Recylex SA dépend de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes. Ces hypothèses portent non seulement sur la poursuite de l'activité commerciale avec Weser-Metall GmbH, mais aussi sur la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex S.A. afin que la charge de la dette à court et moyen terme soit compatible à l'avenir avec le nouveau périmètre plus restreint et la future génération de trésorerie.

Perspectives

Dans le cadre de cette restructuration financière Recylex S.A. :

- a obtenu de Glencore International AG, la renonciation -sous conditions- jusqu'au 31 janvier 2022 à son droit de déclarer l'exigibilité immédiate du prêt et des intérêts courus à hauteur de 17,2 ME ainsi qu'un report à la même date des échéances dues à hauteur de 2,5 ME dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune ;

- a sollicité auprès de la Commission européenne, la suspension temporaire du plan de paiement de l'amende ainsi que l'adaptation du montant et de l'échéancier de paiement ;

- a obtenu le 15 janvier 2021 auprès des autorités compétentes le report de la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2024.

La suspension de la cotation de l'action Recylex reste maintenue jusqu'à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre son activité.