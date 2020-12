Recylex : forte dégradation du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Recylex présente ses résultats semestriels dans le contexte du nouveau périmètre du Groupe, après la perte du contrôle des entités allemandes intervenue en mai 2020. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de Recylex au 30 juin s'est élevé à 82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du nouveau périmètre (donc sans prendre en compte les entités du sous-groupe allemand) s'est élevé à 26,3 ME (37 ME au 1er semestre 2019).

Dans un contexte de ralentissement économique généralisé au 1er semestre, en lien avec les mesures sanitaires liées à la pandémie de SARS-CoV-2, la baisse de l'activité du nouveau périmètre s'explique par le repli de la performance du segment Plomb impacté par la réduction des volumes traités par les deux usines de recyclage des batteries au plomb usagées en France et par la baisse du cours du plomb (-8% par rapport au 1er semestre 2019) mais également par une forte réduction du chiffre d'affaires du segment Plastique dans ce contexte.

Au 1er semestre 2020, l'Ebitda consolidé a atteint -14,1 ME. L'Ebitda consolidé du nouveau périmètre s'est élevé à -3,7 ME (-1,2 ME au 1er semestre 2019). Cette érosion de la rentabilité opérationnelle du nouveau périmètre du Groupe s'explique principalement :

- par la disparition du mécanisme de partage des coûts de structure entre la holding du groupe et les entités allemandes qui ont été déconsolidées (-1,7 ME) ;

- et par la baisse de la performance financière des activités Plomb et Plastique (- 0,8 ME) en raison d'une baisse des volumes sur les deux activités et d'une baisse de la marge commerciale dans le segment Plomb.

En conséquence, si le Groupe a constaté une perte opérationnelle courante de -23,8 ME au 1er semestre 2020 (-18,4 ME au 1er semestre 2019), la perte opérationnelle courante du nouveau périmètre s'est montée à -10,2 ME (-2 ME au 1er semestre 2019). Cette forte dégradation du résultat opérationnel courant est notamment due à la dépréciation des créances clients envers les entités du sous-groupe allemand à hauteur de 5,2 ME.

Au 1er semestre 2020, le résultat des sociétés mises en équivalence (participation de 50% dans Recytech S.A.S) a atteint 0,7 ME soit une baisse de 3,1 ME par rapport au 1er semestre 2019, et ce compte tenu de la forte chute des cours du zinc sur la période.

Le groupe affiche un résultat net positif à hauteur de +129,4 ME au 30 juin 2020 (-21,4 ME au 30 juin 2019), sous l'effet de l'impact de la déconsolidation des entités allemandes au 1er semestre 2020 à hauteur de 159,4 ME. Cet impact est uniquement de nature comptable et reflète la contribution consolidée négative dans le passé du sous-groupe allemand à la situation nette du Groupe , explique Recylex.

Au bilan

La trésorerie brute consolidée s'élève à 13,1 ME au 30 juin, en hausse de +4 ME par rapport au 31 décembre 2019. Au 30 juin, le groupe ne dispose d'aucune ligne de crédit, contrairement au 31 décembre 2019 où il disposait de lignes de crédit à hauteur de 15 ME, intégralement utilisées au niveau du sous-groupe allemand.

Sous l'effet de la déconsolidation du sous-groupe allemand au 1er semestre 2020, la situation nette de trésorerie du Groupe ressort positive à hauteur de 13,1 ME au 30 juin 2020 (-5,9 ME au 31 décembre 2019).

L'endettement financier net a atteint 41,5 ME (176,9 ME au 31 décembre 2019). Cette diminution de 135,4 ME par rapport au 31 décembre 2019 s'explique par l'effet de la déconsolidation du sous-groupe allemand.

Les capitaux propres du Groupe atteignent un montant négatif de -37,5 ME au 30 juin (-168,7 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives

La continuité d'exploitation de Recylex S.A. repose sur des perspectives financières à court, moyen et long-terme ainsi que des prévisions de trésorerie basées sur les informations dont la société dispose, compte tenu du nouveau périmètre de ses activités mais aussi d'autres paramètres notamment conjoncturels liés à l'évolution de son environnement économique.

Au second semestre 2020, le Groupe anticipe d'ores et déjà les effets sur son activité du nouveau confinement en lien avec la 2e vague de la pandémie de SARS-CoV-2. Les impacts d'une éventuelle 3e vague de la pandémie début 2021 sur l'activité du Groupe ne sont aujourd'hui pas prévisibles.

Au cours de la 2e vague et la 2e période de confinement, Recylex S.A. a constaté un repli notable de la disponibilité des batteries au plomb usagées. Dans ce contexte, l'activité du Segment Plomb a ralenti et Recylex S.A. a eu en partie recours à des mesures de chômage partiel pour ses équipes.

Par ailleurs, l'activité de C2P S.A.S dans le segment Plastique demeure encore fragile compte tenu de la situation du marché du polypropylène recyclé.

Enfin, compte tenu des conditions commerciales actuelles, des niveaux du cours du zinc et de la disponibilité des poussières de zinc à recycler, le Groupe anticipe une diminution significative des dividendes à recevoir de Recytech SA en 2021 au titre de l'exercice 2020.