Recylex : entend renforcer sa performance malgré les aléas

Recylex : entend renforcer sa performance malgré les aléas









Crédit photo © recylex

(Boursier.com) — Au 30 septembre, Recylex réalise un chiffre d'affaires consolidé de 118,1 millions d'euros (130,3 ME pro forma au 30 septembre 2019). Le chiffre d'affaires consolidé retraité au 30 septembre a atteint 128,3 ME.

Le segment Plomb atteint 73% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre. Son chiffre d'affaires a atteint 85,9 ME au 30 septembre, en repli de -42% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes. Le segment Zinc a représenté 17% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre. Son chiffre d'affaires a atteint 20,6 ME au 30 septembre, en repli de -68% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes et de la forte baisse du cours du zinc sur la période. Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2020 à périmètre comparable (Pro forma) est en repli est de -28% par rapport à la même période de 2019. Le segment Métaux Spéciaux a compté pour 5% du chiffre d'affaires consolidé. Son chiffre d'affaires a atteint 5,5 ME au 30 septembre, en repli de -57% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées et en recul de -5% à données Pro forma. Le segment Plastique pointe à 5% du chiffre d'affaires consolidé. Son chiffre d'affaires a atteint 5,9 ME au 30 septembre, en repli de -36% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées.

Suite aux procédures d'insolvabilité de droit allemand ouvertes le 15 mai 2020 concernant les entités qui constituaient auparavant le sous-groupe allemand de Recylex, ces entités ont été totalement déconsolidées à partir de la date d'ouverture de ces procédures. Le chiffre d'affaires consolidé publié au 30 septembre 2020 inclut donc seulement celui réalisé par ces entités jusqu'à cette même date. Afin de permettre une comparaison avec les chiffres 2020, le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2019 du Groupe Recylex est également présenté en données pro forma, en retraitant le chiffre d'affaires des entités allemandes sur la même période que pour les 3 premiers trimestres 2020.