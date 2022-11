Recylex : en liquidation judiciaire

(Boursier.com) — Recylex SA annonce que le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 9 novembre, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte par jugement du 5 mai 2022, en procédure de liquidation judiciaire.

Cette conversion fait suite à la décision du 6 juillet, du Tribunal de commerce de Paris d'arrêter un plan de cession partielle de Recylex SA dans le cadre d'un processus de "prépack cession" au profit de la société belge Campine NV.

Pour mémoire, le plan de cession partielle portait sur les activités de recyclage de plomb et polypropylène des sites d'Escaudoeuvres (Nord) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône) de la Société, l'ensemble des emplois associés à ces sites et la participation de Recylex SA dans la société C2P SAS., détenue à 100% par la Société, pour un prix global de cession s'élevant à environ 4 millions d'euros.

Campine assure, depuis le 7 juillet, la gestion des actifs et activités compris dans le périmètre de la cession. Les actes de cession en résultant sont en cours de régularisation.

Cantonné à une activité de holding

En conséquence de cette cession partielle, l'activité de Recylex SA était réduite à une activité de holding consistant en la gestion de lourds passifs financiers et environnementaux ainsi que d'une participation de 50% dans la société Recytech SA, laquelle participation fait l'objet de plusieurs nantissements.

La société Recylex SA avait été maintenue en redressement judiciaire afin d'étudier une solution judiciaire de restructuration de sa dette. Ainsi par jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Paris avait ordonné la poursuite de la période d'observation de la Société jusqu'à son terme, soit le 5 novembre 2022.

Cela étant, il est apparu que Recylex SA ne générait plus aucun chiffre d'affaires propre, ses seuls revenus consistant en la remontée de dividendes de la société Recytech SA.