Recylex : du changement à la direction

(Boursier.com) — Le groupe Recylex a annoncé la démission de Sebastian Rudow, Président du Conseil d'administration et Directeur général, avec effet au 1er mars 2021. Il sera remplacé par Jacky Gofflot au poste de Directeur général.

Monsieur Gofflot a rejoint Recylex en avril 2020 pour gérer ses sites de cassage de batteries. Directeur d'usine expérimenté, il a lancé la première unité au monde dédiée à la pyrolyse des cartes électroniques (PCB).

Le Conseil d'administration a également décidé que les fonctions de Directeur général et de Président du Conseil d'administration seraient dissociées et a nommé Thomas Hüser en qualité de Président du Conseil d'administration. De nationalité allemande, Monsieur Hüser est un professionnel des affaires économiques et publiques, doté d'une expertise reconnue dans le secteur de l'énergie et de l'industrie.